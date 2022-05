Overwatch 2: video confronta le mappe rifatte per il nuovo gioco con quelle vecchie

Tramite Reddit, e poi rimbalzato su Twitter, possiamo vedere un video dedicato a Overwatch 2. Precisamente, in questo filmato vengono confrontate le mappe del primo gioco con la versione del secondo capitolo.

Bisogna prima di tutto sapere che, in Overwatch 2, gli autori stanno inserendo versioni alternative delle vecchie mappe con vari orari del giorno. Quelli che vengono mostrati nel video sono solo orari diversi rispetto a quelli del primo gioco. Le nuove mappe, quindi, non saranno "bloccate" al tramonto o alla notte come si potrebbe pensare dopo aver visto il filmato. Lo scopo del video è semplicemente mostrate mappe note a orari diversi e quindi con condizioni di luce differenti. Il filmato non è però esaustivo.

Overwatch 2, ovviamente, si occuperà anche di inserire altri contenuti, completamente nuovi. Il team di sviluppo ha già discusso di alcune delle modifiche che ha intenzione di introdurre. Dopo la beta, Blizzard ha ascoltato gli appassionati e ha concordato con varie delle critiche rivolte, come vi abbiamo spiegato.

Per il momento, comunque, il successo di Overwatch 2 è stato temporaneo. Dopo una partenza incredibile su Twitch (letteralmente da Top10), lo sparatutto è praticamente sparito dai radar.