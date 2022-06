Stadia potrebbe aggiungere GPU Nvidia al servizio cloud, per un rumor

Una fonte anonima ha rivelato un potenziale cambiamento in arrivo per Stadia, la piattaforma di game streaming di Google. Le informazioni condivise con 9to5Google indicano che la compagnia di Mountain View integrerà le tecnologie Nvidia nel suo servizio streaming.

Stadia è alimentato da GPU AMD costruite appositamente per lo streaming. È impossibile dire che cosa significhi esattamente per il servizio di streaming di Google, ma certamente se quanto indicato si rivelasse vero sarebbe un cambiamento non di poco conto. Purtroppo non ci sono indizi su quali siano le GPU Nvidia supportate e su quale sarebbe la strategia di Google, ma pcgamer.com propone una serie di speculazioni a riguardo.

Secondo la testata, data l'attuale natura specifica della configurazione di Stadia, è improbabile che Google abbandoni i sistemi AMD per passare a Nvidia. Si tratterebbe di uno sforzo produttivo enorme, che non avrebbe senso considerando che ha già un'infrastruttura funzionante. È più probabile che si tratti di un'aggiunta piuttosto che di una sostituzione.

Due persone che giocano a Stadia

È possibile che Google stia cercando di espandere il proprio servizio e che il supporto dell'hardware Nvidia gli consenta di accedere a un maggior numero di opzioni. Se Stadia sta cercando di tornare in auge, Google potrebbe essere alla ricerca di un aumento delle prestazioni della piattaforma.

L'aggiunta di Nvidia potrebbe anche fornire la possibilità di giocare su macchine cloud diverse. I giocatori potrebbero scegliere se utilizzare l'hardware AMD già disponibile o una versione superiore di Nvidia (magari con quest'ultimo disponibile solo per gli abbonati Pro, o tramite un nuovo abbonamento).

Ovviamente sono solo speculazioni: dovremo attendere novità ufficiali in merito. Vi ricordiamo infine i giochi gratis di giugno 2022 per gli abbonati Pro.