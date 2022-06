The DioField Chronicle: evento streaming dedicato annunciato, ecco data e ora

Secondo quanto indicato dal sito giapponese Gamer, Square Enix ha programmato una presentazione in diretta di The DioField Chronicle in data 2 luglio 2022, alle 13:00 ora italiana.

Per il momento non sappiamo precisamente cosa sarà mostrato durante l'evento di The DioField Chronicle. Ci sarà del gameplay, per certo, ma non sappiamo se potremo scoprire la data di uscita di questo gioco. L'evento andrà in onda sul canale YouTube Wasyagana TV, quindi sarà in lingua giapponese: magari Square Enix pubblicherà un trailer internazionale subito dopo la presentazione?

La descrizione ufficiale di The DioField Chronicle recita: "Un nuovo GdR strategico che narra un'epica storia di guerra e onore. Il gioco è ambientato in un mondo unico che mescola il fantasy con elementi medievali e dei giorni moderni e ha un sistema di combattimento in tempo reale innovativo ed estremamente profondo. I combattimenti di questo gioco dipendono da una valutazione in tempo reale delle condizioni del campo di battaglia, così da poter dare ordini che sfruttano i punti di forza delle tue truppe e le debolezze dei tuoi nemici. Usa bene una serie di abilità, classi ed equipaggiamento per portare a termine la tua missione. Dai ordini ai tuoi eserciti dentro a delle rappresentazioni dettagliate degli ambienti dell'isola di DioField con una grafica unica che ricorda un diorama."

The DioField Chronicle vanta nomi di tutto rispetto nel proprio team di sviluppo. Il character designer Taiki (Lord of Vermillion III e IV), il concept artist Isamu Kamikokuryo (Final Fantasy XII e Final Fantasy XIII), il designer degli scenari Yuu Ohshima (Fire Emblem: Awakening) e il compositore Ramin Djawadi (Game of Thrones, Westworld, Pacific Rim) sono tutti legati al progetto.

Sappiamo inoltre che The DioField Chronicle è stato classificato a maggio 2022 dall'ESRB.