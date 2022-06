Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022: come seguire l'evento dedicato ai giochi Switch

Come annunciato nella giornata di ieri, quest'oggi - 28 giugno 2022 - andrà in onda un nuovo Nintendo Direct Mini. L'orario italiano è le 15:00 e la durata dell'evento è di circa 25 minuti. Per seguire l'evento, potete prima di tutto seguirlo con la redazione di Multiplayer.it, tramite il nostro canale Twitch.

Inoltre, per seguire il Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022 potete anche seguire il link presente nel tweet ufficiale di Nintendo Italia, che trovate qui sotto. Il link rimanda al canale YouTube di Nintendo Italia.

Secondo quanto indicato da Nintendo, questo Direct Mini sarà dedicato alle terze parti. Non dobbiamo quindi aspettarci novità sulle esclusive first party della compagnia di Kyoto. Tra le novità pare che vi sia anche il porting per Swich di Nier Automata, secondo un recente rumor.

Manca veramente poco all'evento, quindi non ci resta altro da fare che attendere qualche minuto ed scoprire il tutto in prima persona.