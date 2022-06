Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: preordine Amazon disponibile da ora, ecco il prezzo

È disponibile il preordine Amazon di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, il remake/remaster di Crisis Core Final Fantasy 7 per PSP. Il prezzo è 59.99€ e al momento è disponibile il preorder per PS5. Il gioco uscirà anche per PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion propone il gioco originale per PSP con una componente grafica completamente rivista e migliorata. Il gioco ha anche una colonna sonora rimasterizzata, un'interfaccia rielaborata e un aggiornamento al sistema di combattimento. Ricordiamo che si tratta di un prequel rispetto alla storia di Final Fantasy 7. Il protagonista è Zack, un soldier che si ritroverà immischiato negli intrighi della Shinra. La sua storia è inoltre importante anche per la saga remake.

Ricordiamo che i preordini Amazon sono completamente gratuiti. Il pagamento avverrà unicamente al momento della spedizione ed è possibile cancellare a costo zero il preorder in qualsiasi momento prima del pagamento. Inoltre, i preorder sono "a prezzo minimo garantito": ovvero l'utente pagherà il prezzo più basso apparso su Amazon dal momento dell'ordine fino al momento della spedizione. Questo significa che non si deve seguire l'andamento del prezzo e non si deve rifare il preordine in caso di offerta: si ottiene lo sconto in automatico in modo definitivo.

