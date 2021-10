Stadia: chi acquista un gioco da almeno 59,99€ riceve Stadia Premier Edition

Stadia ha lanciato un'offerta davvero eccellente: chiunque acquisti un gioco o un bundle di giochi da 59,99€ nel suo negozio, riceverà gratis Stadia Premiere Edition. L'offerta è già attiva e durerà fino all'11 ottobre 2021.

Stadia Premiere Edition comprende un controller Stadia e un Chromecast Ultra. Naturalmente ogni utente potrà usufruire una sola volta dell'offerta.

Leggiamo altri dettagli, tratti direttamente dal supporto ufficiale di Stadia:

Gli utenti idonei che acquistano un qualsiasi gioco o bundle di giochi a un prezzo pari o superiore a 59,99 € o che hanno prenotato un gioco o bundle di giochi a un prezzo pari o superiore a 59,99 € presente su Stadia tra le ore 9:01 CEST del 26 settembre 2021 e le ore 8:59 CEST del 11 ottobre 2021 (periodo promozionale) riceveranno Stadia Premiere Edition (controller Stadia e Chromecast Ultra), in base a questi Termini e condizioni (l'"Offerta"). Potrebbero essere applicati costi di spedizione.

●Per poter usufruire dell'Offerta è necessario avere almeno 18 anni, risiedere Italia e prenotare o acquistare un gioco o bundle di giochi a un prezzo pari o superiore a 59,99 € su Stadia durante il periodo promozionale. La cancellazione della prenotazione prima dell'uscita del gioco rende nulla l'Offerta. Gli utenti che effettuano acquisti usando un codice promozionale di un gioco Stadia non possono usufruire dell'Offerta.

●Il codice promozionale di Stadia Premiere Edition da usare sul Google Store verrà inviato all'indirizzo email associato all'account Stadia in questione entro le ore 8:59 CEST del 21 ottobre 2021 e deve essere utilizzato entro le ore 8:59 CEST del 21 novembre 2021. L'utente deve avere o aggiungere una forma di pagamento per coprire i costi di spedizione.

●Limite di 1 Offerta Stadia Premiere Edition per utente; 6 per nucleo familiare

●Offerta valida fino a esaurimento scorte e in base alla disponibilità. Il valore promozionale dell'Offerta non è trasferibile, rivendibile, convertibile in denaro e non è rimborsabile.

●Se l'utente restituisce il gioco o il bundle di giochi a fronte di un rimborso e lo riacquista al di fuori del periodo idoneo per l'Offerta, l'Offerta verrà considerata nulla e all'utente potrebbe essere chiesta la restituzione o potrebbe essere addebitato il prezzo intero di Stadia Premiere Edition. Se viene richiesta la restituzione di Stadia Premiere Edition, verrà inviata un'email contenente le istruzioni per la restituzione all'indirizzo email associato all'account Stadia in questione. I costi di spedizione per la restituzione non verranno addebitati all'utente.

●L'utente deve avere un Account Google e un account Stadia attivi. L'utilizzo di Stadia è soggetto ai Termini di servizio e all'Informativa sulla privacy di Stadia.

●L'Offerta potrebbe essere invalidata se Stadia stabilisce che viene utilizzata in relazione a comportamento illecito, uso improprio o attività fraudolenta.

Stadia si riserva il diritto di modificare o annullare l'Offerta in qualsiasi momento. Promotore: Google Commerce Limited. Google Commerce Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda

Chromecast Ultra richiede una TV con una porta HDMI, una rete Wi-Fi, un Account Google, una porta USB o una presa elettrica nelle vicinanze e un dispositivo mobile compatibile. I requisiti minimi del sistema operativo sono disponibili all'indirizzo g.co/cast/req.

Pagina d'accesso di Google Stadia