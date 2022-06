S.T.A.L.K.E.R. Remaster, c'è un nuovo e promettente progetto da parte di un modder

S.T.A.L.K.E.R. ha un nuovo progetto Remaster, in questo caso da parte del modder Andrey0007 che sembra stia portando avanti un lavoro molto promettente sull'originale di GSC GameWorld, come dimostrano alcune immagini rilasciate al riguardo.

Non è il primo progetto che tenta un'operazione simile, ma è comunque ben accetto anche questo sforzo, in attesa di capire se sia destinato ad arrivare a compimento.

S.T.A.L.K.E.R., un'immagine della mod "Remaster"

L'idea di Andrey0007 è di rielaborare completamente l'originale applicando nuove texture in 4K, alcune delle quali costruite attraverso tecniche di upscaling via intelligenza artificiale.

Tuttavia, non si tratta solo di modificare le texture: secondo quanto riferito dal modder, l'idea è anche di arricchire l'ambientazione del gioco aggiungendo nuovi NPC, dialoghi e situazioni di gioco, oltre a incrementare la qualità degli shader e i modelli poligonali, in modo da far evolvere tecnicamente tutto il gioco.

Considerando la quantità di mod che sono già disponibili per il primo S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, è ancora da valutare l'effettivo impatto che potrà avere questo lavoro, ma se dovesse arrivare a compimento secondo i piani del modder in questione potrebbe trattarsi davvero di un progetto interessante.

Altra immagine della mod di STALKER

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di eventuali novità riguardanti S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che è tornato a mostrarsi in occasione dell'Xbox Games Showcase Extended il 14 giugno ed è ora previsto per il 2023, ma con lo sviluppo che si ritrova ancora in mezzo al caos più totale a causa della guerra in Ucraina.