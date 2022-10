Star Ocean: The Divine Force: il filmato d'apertura ci prepara al gioco

L'editore Square Enix e lo studio di sviluppo tri-Ace hanno pubblicato il filmato d'apertura di Star Ocean: The Divine Force, gioco di ruolo giapponese in uscita il 27 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One. La versione PC sarà lanciata su Steam.

Nel video possiamo vedere diverse sequenze con i personaggi del gioco, accompagnate dal brano Pandora degli Hyde. Il video è utile per entrare un po' nelle atmosfere di Star Ocean: The Divine Force, assaggiandone il design generale e quello dei vari protagonisti che daranno vita all'avventura. Nel caso vogliate saperne di più, potete leggere il nostro provato.

Star Ocean: The Divine Force è attualmente prenotabile su tutte le piattaforme. Leggiamo quali sono i bonus per chi lo acquisterà in anticipo:

[Lionheart's Blutgang]

Spadone per Raymond

Arma utilizzabile da Raymond nelle fasi iniziali del gioco.

Include un fattore che incrementa l'esperienza acquisita in battaglia.

[Flashing Naglering]

Doppie lame per Laeticia

Arma utilizzabile da Laeticia nelle fasi iniziali del gioco.

Include un fattore che riduce temporaneamente la DEF dei nemici.

Pedine utilizzabili nel minigioco Es'owa ed equipaggiabili come oggetti.

Assicurati le pedine delle serie classiche di tri-Ace, come Valkyrie Profile e Radiata Stories!

・Pedina/Accessorio: Lenneth

・Pedina/Accessorio: Lezard

・Pedina/Accessorio: Jack

・Pedina/Accessorio: Ridley