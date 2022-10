Resident Evil 4: requisiti di sistema PC svelati

Capcom ha svelato quali saranno i requisiti PC del remake di Resident Evil 4, sia quelli minimi che quelli consigliati. Leggendoli non appaiono troppo esosi, almeno non a confronto delle configurazioni di altri giochi. Vediamoli:

Requisiti minimi PC di Resident Evil 4:

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/60 fps ・Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse. ・AMD Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2060 necessarie per attivare il ray tracing.

Requisiti consigliati PC di Resident Evil 4

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Note aggiuntive: Performance stimata: 1080p/60 fps ・Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse. ・Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2070 necessarie per attivare il ray tracing.

I requisiti PC di Resident Evil 4 sono abbordabili

Capcom ha anche confermato che il gioco supporterà il ray tracing, anche se non si sa in quale misura. Per attivarlo, viene consigliato di avere una scheda video AMD Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2060 o più performanti.

Per il resto vi ricordiamo che Resident Evil 4 uscirà il 24 marzo 2023.