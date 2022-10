Resident Evil Village Gold Edition: demo disponibile, consente di provare tutte le novità per un'ora

Come promesso durante il Resident Evil Showcase di ieri notte, da oggi 21 ottobre 2022 è disponibile la demo di Resident Evil Village Gold Edition per PC, Xbox e PlayStation.

Si tratta di una versione dimostrativa di un'ora, completa delle novità aggiunte dall'espansione Resident Evil Village - Espansione dei Winters, che sarà lanciata il 28 ottobre 2022 per tutte le piattaforme.

Da notare che la demo è diversa da quella pubblicata all'epoca del lancio del gioco base, che riguardava l'inizio del gioco ed era solo in prima persona.

L'Espansione dei Winters include come novità principali la modalità in terza persona e l'espansione della campagna single player Shadows of Rose. Resident Evil Village Gold Edition è una nuova edizione del gioco che include il gioco base più l'espansione.

Leggiamo i contenuti bonus dell'espansione:

- Stile Street Wolf per Rose (si applica solamente a Le ombre di Rose)

Quelli specifici per il gioco base:

- Visuale in terza persona: gioca la storia principale da una prospettiva del tutto nuova.

- Mercenari - Missioni aggiuntive: tre nuovi personaggi scendono in campo, inclusa la scultorea Lady Dimitrescu, per la prima volta giocabile.

- Le ombre di Rose: disponibile un nuovo scenario che vede come protagonista Rose cresciuta, l'amata figlia di Ethan, il cui rapimento da bambina ha dato il via alla trama di Village.