Star Ocean The Divine Force: il nuovo video presenta alcuni dei personaggi

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Star Ocean: The Divine Force, l'ultima fatica dello sviluppatore tri-Ace, per presentare alcuni dei personaggi che faranno parte del cast del gioco. Il video s'intitola Mission Report #5: The Final Report e mostra due membri del party: Theo Klemrath (doppiato in Giappone da Takuya Satou) e JJ (doppiato in Giappone da Takaya Kuroda).

Ci sono anche dei personaggi secondari: Re Aucerius Raimbaut (doppiato in Giappone da Hiroshi Shirokuma), Neyan Keizaal (doppiato in Giappone da Yuuma Uchida), l'imperatore Bohld'or il Weill (doppiato in Giappone da Masaki Terasoma) e Bennett Maudsley (doppiato in Giappone da Go Shinomiya).

Infine, è possibile vedere delle battaglie con i boss, il funzionamento dei punti deboli dei nemici, la distruzione delle singole parti degli stessi e la Denmor Cave, uno dei luoghi visitabili durante l'avventura.

Per il resto vi ricordiamo che Star Ocean: The Divine Force uscirà il 27 ottobre 2022 in tutto il mondo su PC (Steam), PS5, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One. Volendo potete già provare la demo.