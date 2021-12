Star Wars Eclipse: prototipo già a marzo 2018, un mese prima del lancio di Detroit

Stando a quanto ricostruito dai vari profili della compagnia, Quantic Dream aveva già un prototipo di Star Wars Eclipse a marzo 2018, esattamente un mese prima del lancio della versione PS4 di Detroit Become Human, il suo ultimo gioco.

L'informazione si è appresa studiando i profili di alcuni degli sviluppatori, molti dei quali indicano di essere al lavoro su di un progetto senza nome proprio da marzo 2018. Tra questi alcune figure chiave come il capo sceneggiatore e il direttore delle sequenze filmate.

Ci troviamo davanti a un progetto già in lavorazione da molti anni, quindi, il che non stupisce visti gli attuali cicli di sviluppo dei videogiochi tripla A. Del resto era chiaro che Quantic Dream dovesse essere al lavoro su di un nuovo gioco, visto che è una software house. C'era solo da sapere quale. Non stupisce nemmeno di sapere che i lavori siano iniziati in concomitanza con la chiusura di Detroit, visto che è normale che una parte di un team di sviluppo inizi a lavorare su dei nuovi progetti mentre vengono chiusi quelli precedenti.

Star Wars Eclipse è stato svelato nel corso dei The Game Awards 2021 con il primo trailer, che ha mostrato subito del gameplay. È stato indubbiamente una delle sorprese della serata. Si tratta di un action adventure in terza persona con un fortissimo focus sulla narrazione, in puro stile Quantic Dream.