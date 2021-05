Star Wars Jedi: Fallen Order aggiunto ai giochi degli abbonati a Stadia Pro

Buone notizie per gli abbonati a Stadia Pro, che per lo Star Wars Day si sono visti regalare Star Wars Jedi: Fallen Order. Sì, attualmente gli abbonati possono giocarci senza spendere nulla (quota mensile a parte). Essendo il miglior gioco di Star Wars degli ultimi anni, nonché un ottimo action, la notizia può essere considerata più che positiva.

Specifichiamo che per chi non è abbonato il prezzo di Star Wars Jedi: Fallen Order su Stadia rimane di 49,99€. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Una nuova avventura galattica ti attende in Star Wars Jedi: Fallen Order, un gioco d'azione e d'avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment. In questa avventura per giocatore singolo dalla forte componente narrativa assumi il ruolo di un Padawan Jedi sopravvissuto all'epurazione dell'Ordine 66, subito dopo gli eventi di Episodio III: La Vendetta dei Sith. Deciso a ricostruire l'Ordine Jedi, devi raccogliere i frammenti del tuo passato in frantumi per completare l'addestramento, sviluppare nuove potenti abilità della Forza e padroneggiare l'arte dell'iconica spada laser, tutto questo senza farti sopraffare dall'Impero e dai suoi micidiali Inquisitori.

Perfezionando le tue abilità, ti ritroverai a combattere intensi e spettacolari duelli a colpi di spada laser e a scatenare i poteri della Forza, esattamente come nei film della saga di Star Wars. Dovrai affrontare i nemici strategicamente, valutandone i punti di forza e le debolezze e al tempo stesso usando con astuzia il tuo addestramento Jedi per batterli e risolvere i misteri lungo il tuo cammino.

I fan di Star Wars riconosceranno località, armi, attrezzature e nemici inconfondibili, a cui si aggiungeranno personaggi, scenari, creature, droidi e avversari mai visti prima nella saga. Questa nuova e autentica storia di Star Wars è ambientata in una galassia appena conquistata dall'Impero. Nel ruolo di un Jedi fuggitivo, dovrai combattere per la sopravvivenza e indagare sui misteri che circondano una civiltà estinta da lungo tempo, allo scopo di far risorgere l'Ordine Jedi mentre l'Impero cerca di annientare tutti i Jedi superstiti.