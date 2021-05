Fortnite x Metroid e concerti di Lady Gaga e Ariana nei piani di Epic Games

Il processo tra Epic Games ed Apple su Fortnite continua a portare rivelazioni molto interessanti, tra le quali anche alcuni piani che la compagnia aveva elaborato per contenuti ed eventi speciali nel suo gioco battle royale, tra i quali un crossover con Metroid e concerti di Lady Gaga e Ariana Grande all'interno del mondo online condiviso.

Un documento di giugno 2020, pubblicato all'interno delle varie carte legate al processo, si riferiva alla stagione bounty hunter adesso conclusa e indica che nei progetti iniziali era prevista l'inclusione di Samus Aran da Metroid come personaggio speciale, che avrebbe dovuto affiancarsi a Master Chief e Kratos, i quali sono invece stati inseriti in Fortnite.

A quanto pare, gli accordi con Nintendo non sono andati per il verso giusto e Samus Aran non è rientrata nell'evento, ma questo non esclude che possa avvenire in seguito una partnership del genere, considerando anche come la protagonista di Metroid potrebbe trovare spazio facilmente nel variegato cast del gioco Epic Games, che di recente ha ospitato anche Aloy da Horizon Zero Dawn.

Aloy, contrariamente a Samus Aran, è entrata a far parte di Fortnite

C'erano anche altri personaggi previsti inizialmente, provenienti da fuori dell'ambito videoludico: nel documento compaiono Naruto Uzumaki, Katniss Everdeen di Hunger Games, la Sposa di Kill Bill, Snake Plissken da Fuga da New York e John McClane di Die Hard, nessuno di questi però è stato poi inserito nel gioco.

Grandi eventi erano previsti anche per la modalità hangout di Fortnite, con alcuni concerti veramente di grosso calibro che si sarebbero dovuti tenere nello spazio virtuale del gioco: Epic Games pensava a un concerto di Ariana Grande nell'ottobre dell'anno scorso e di Lady Gaga a dicembre, dopo un altro concerto di J Balvin. Alla fine solo quest'ultimo si è realizzato nell'evento di Halloween, mentre i piani per Lady Gaga e Ariana Grande sono stati evidentemente accantonati.

Tuttavia, tutto questo dimostra come Epic Games avesse intenzione di sviluppare ulteriormente l'ambiente di Fortnite nel senso di quel "metaverso" di cui Tim Sweeney parla sempre più spesso di recente, come ambiente virtuale condiviso tra utenti con caratteristiche social e di intrattenimento vario.