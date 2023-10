Star Wars KOTOR, il lead designer non ha più idee per la saga: è meglio se ne occupi un nuovo team

Il lead designer di Star Wars: Knights of the Old Republic (o più semplicemente KOTOR) ha affermato di non essere interessato a lavorare a un nuovo gioco della saga. Piuttosto, gli piacerebbe vedere un nuovo team al lavoro su un terzo capitolo.

Parliamo di James Ohlen, che ha lavorato per 22 anni per BioWare e si è occupato anche di giochi come Dragon Age: Origins, Baldur's Gate, Anthem e non solo. Il designer non ritiene però di poter rimettersi al lavoro sulla saga e realizzare un terzo gioco.

Il motivo? Ovviamente in parte è perché non lavora più con BioWare, ma anche perché non crede che farebbe un buon lavoro. "Perché sono a corto di idee con Star Wars. Non ho altro da dire riguardo a Star Wars. Se però un intero nuovo studio realizza KOTOR 3 e ha amato KOTOR, quello sarebbe incredibile".