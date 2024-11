Star Wars Outlaws per PC è in sconto su Instant Gaming e meno di metà del prezzo

Come ogni giorno Instant Gaming mette a disposizione svariati giochi interessanti e ora è il momento di Star Wars Outlaws. L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 50% circa, se calcolato in rapporto al prezzo consigliato ufficiale. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo qui sopra calcola già l'IVA. La promozione è valida per la versione Ubisoft Connect del gioco per PC. Disponibilità e valore dello sconto possono cambiare in ogni momento. In promozione potete trovare anche le versioni Gold e Ultimate, ma a sconti più bassi.