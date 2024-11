Akash Systems vuole fare chip a base di diamanti per raffredare meglio i vostri PC e smartphone

Se il vostro computer si scalda troppo, peccato per voi. Per ora non c'è una soluzione diversa rispetto a quelle che già conoscente, ma in futuro potrebbe arrivare. La compagnia Akash Systems vuole infatti usare i diamanti (artificiali) per creare chip che si raffreddano meglio.

L'azienda ha recentemente firmato un "memorandum preliminare non vincolante" per 18,2 milioni di dollari di finanziamenti CHIPS act (oltre a 50 milioni di dollari di crediti d'imposta federali e statali) per aumentare la produzione di semiconduttori raffreddati a diamante.