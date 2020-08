Star Wars: Squadrons, durante la gamescom 2020 sarà mostrato in esclusiva

Attraverso un post su Twitter, Geoff Keighley ha annunciato che giovedì 27 agosto a partire dalle 20 avremo modo di rivedere l'atteso Star Wars: Squadrons. Il nuovo gioco di caccia stellari di EA Motive farà parte della serata di apertura della gamescom 2020 con un nuovo filmato di gameplay esclusivo.

A chi non conoscesse il gioco consigliamo di leggere il provato in anteprima di Vincenzo Lettera di Star Wars: Squadron. Si tratta di un gioco multiplayer basato sugli scontri tra i caccia stellari della saga di Guerre Stellari. Si tratta di un gioco valido e divertente, ma senza una struttura da tripla A, come invece ci si aspetterebbe da un gioco di EA su Star Wars.

In attesa della pubblicazione ufficiale, il prossimo appuntamento è ufficialmente segnato per il 27 agosto a partire dalle 20. Durante la serata di apertura della gamescom, la fiera tedesca si terrà in formato virtuale anche quest'anno, Star Wars: Squadron si mostrerà nuovamente con un filmato inedito che mostrerà alcune nuove funzionalità del gioco.

Dato che seguiremo in diretta l'evento con voi, l'appuntamento è quindi sul canale Twitch di Multiplayer.it, per conoscere tutte le novità dalla fiera.

Thursday, @EAstarwars Squadrons will present a world premiere new look at the game as part of @gamescom #OpeningNightLive.

Tune in at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT

