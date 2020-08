Mediaworld, è partita la Apple Night: 12 ore di sconti con consegna gratuita e tasso 0

Da Mediaworld è partita la promozione Apple Night. A partire dalle 21 del 24 agosto, fino alle 9 del 25 agosto 2020 sul sito della catena dell'elettronica ci saranno 12 ore di sconti su iPhone, Airpods , iPad, Mac e Apple Watch. Il tutto con consegna gratuita e tasso 0.

Potrete trovare tutte le offerte della Apple Night a questo indirizzo.

Tra le promozioni segnaliamo iPhone 11 128GB nero a 769 euro, iPhone 11 Pro 256GB a 1149 euro, iPhone 11 Pro max 64GB oro e argento a 1089 euro.

Tra i Mac troviamo il MacBook Pro 16'' 1TB Silver MVVM2T/A 2019 a 2849 euro, il MacBook Air 13" 512GB Space Grey MVH22T/A 2020 a 1299 e il MacBook Pro 13" 512GB (Ram 8GB) Space GrayMXK52T/A 2020 a 1549 euro.

Tra gli iPad segnaliamo l'iPad 10.2" 2019 Wi-Fi 128GB a 449 euro e l'iPad Pro 12,9" 2018 Wi-Fi + Cellular 512GB a 1199 euro.

Non mancano offerte sulle Airpods (129 euro) o sull'APPLE Watch Series 5 GPS 40mm in alluminio color oro - Sport Rosa sabbia a 439 euro. Come dicevamo in apertura la consegna è gratuita e si può pagare anche a rate a tasso zero.

A questo indirizzo è possibile trovare tutte le offerte.

