Serious Sam: The First Encounter è gratis su GOG, nuovi sconti per PC

Nuova ondata di sconti su GOG, il negozio specializzato in giochi vecchi e senza DRM di CD Projekt. Come incentivo per visitare il negozio, Serious Sam: The First Encounter, il primo capitolo della folle serie di sparatutto del Croteam, sarà gratis per solo poche ore.

Per aggiungere Serious Sam: The First Encounter alla propria collezione basta seguire questo indirizzo e seguire le istruzioni per la registrazione e il download del gioco.

Una volta completata la transazione (vi sarà chiesto di creare un account GOG nel caso in cui non lo abbiate) potrete scaricare il gioco senza DRM di sorta. Avete solo 40 ore per potervi accaparrare il gioco. Poi potrete anche dare un'occhiata alle tante promozioni di questi giorni. Ci sono sconti fino al 90% su giochi come Baldur's Gate: Enhanced Edition, Divine Divinity, Planescape: Torment: Enhanced Edition o The Witcher 3. Potrete trovare le promozioni a questo indirizzo.

A questo indirizzo ci sono anche indie come Milanoir, My Friend Pedro, Indivisible, Abzu o SteamWorld Heist.

Sapevate che Serious Sam 4 arriverà solo su PC e Google Stadia?

Trovato qualcosa di interessante?