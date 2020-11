Star Wars: Squadrons, l'update 3.0 introduce 4K e 120 fps su Xbox Series X|S

Star Wars: Squadrons si aggiorna con un sostanzioso update 3.0 che, tra le altre cose, introduce 4K e 120 fps su Xbox Series X|S, in un certo senso facendolo diventare un gioco con vere e proprie caratteristiche next gen.

La patch 3.00 di Star Wars: Squadrons aggiunge diverse caratteristiche e migliora numerosi aspetti, incrementando così la qualità generale del buon simulatore spaziale a base di Star Wars, che si ricollega in qualche modo alla vecchia tradizione di Tie Fighter e X-Wing.

Tra le aggiunte di maggior rilievo, sul fronte dei contenuti, troviamo l'introduzione della mappa Fostar Haven per il Dogfight e le Fleet Battles da affrontare in solitaria, cooperativa contro l'IA o in PvP, aggiungendo dunque varie modalità e opzioni interessanti.

Sul fronte tecnico, le novità più rilevanti riguardano Xbox Series X|S: il gioco ottiene la possibilità di andare a 120 fps sulle console next gen di Microsoft, con upgrade della risoluzione fino a 4K, probabilmente dinamica anche se non viene specificato precisamente di cosa si tratti nelle note.

Anche PS5 ottiene dei miglioramenti, sebbene più marginali: secondo quanto riferito, l'aggiornamento incrementa la qualità visiva e l'illuminazione di Star Wars: Squadrons su PS5. Viene inoltre introdotto il Variable Refresh Rate (VRR) sulle TV che lo supportano.

Per il resto, è stato migliorato il matchmaking per le partite multiplayer anche in base ai tempi di caricamento differenziati, migliorata l'illuminazione nella versione PC e aggiustati diversi problemi e bug minori rilevati nel gioco, oltre a opzioni riguardanti controlli e customizzazione estetica.

Nel frattempo, Star Wars: Squadrons ha totalizzato vendite digitali per 1,1 milioni di copie a ottobre 2020, con nuovi contenuti gratuiti previsti a novembre e dicembre.