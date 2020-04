Starlink: Battle For Atlas gratis su Xbox One per più di due settimane

Ubisoft ha annunciato che da ieri due aprile e fino al 22 aprile, ore 19:00, la versione Xbox One di Starlink: Battle for Atlas sarà giocabile gratuitamente. Inoltre, acquistando il gioco, scaduto il periodo gratis i progressi fatti saranno mantenuti.

Starlink: Battle for Atlas è un gioco spaziale con uno scenario open-world composto da sette diversi pianeti, che i giocatori potranno esplorare liberamente nei panni di un gruppo di piloti interstellari con la missione di liberare il sistema stellare di Atlas da Grax e dalla Legione Dimenticata.

L'edizione gratuita di Starlink: Battle for Atlas è la Digital Edition, che include 4 navi stellari, 6 piloti e 12 armi che i giocatori potranno scambiare in qualsiasi momento, personalizzando la propria esperienza di gioco e influenzando il corso della battaglia con alcune combo devastanti.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Starlink: Battle for Atlas, dove Raffaele Staccini ha scritto:

Starlink: Battle for Atlas ci ha sorpreso. Oltre a offrire il fascino innegabile di navicelle spaziali che possono essere assemblate a piacere, Ubisoft Toronto ci ha messo tra le mani un pacchetto ricco e maturo, capace di essere fruito a più livelli e di trovare appassionati anche tra un pubblico di adulti, attratti dalla componente collezionistica e da meccaniche gestionali più profonde del previsto. Certo, è un po' troppo ripetitivo in alcune fasi e le navicelle sono tutt'altro che economiche, ma questo Starlink potrebbe rappresentare un'ottima base per eventuali espansioni e capitoli successivi.