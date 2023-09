Steam, arriva il Festival degli Shoot 'em up

Steam ha annunciato lo Shumps Fest , ossia un festiva dedicato a tutti gli shoot 'em up classici , ma non solo. Inizierà lunedì 25 settembre e terminerà il 2 ottobre 2023.

Offerte arcade

C'è da dire, guardando il filmato, che il concetto di Shump è stato assunto in modo estremamente lato, visto che sembrano essere stati inclusi nel festiva tutti i giochi in cui si spara che abbiano una qualche derivazione arcade. Poco male, verrebbe da dire, visto che in fondo quello che conta sono le offerte.

La pagina da cui partire è sicuramente quella del genere shoot 'em up su Steam, in cui si trovano sparatutto classici come i Gunbird o R-Type Final 2, ma anche titoli che poco hanno a che vedere con il genere, come i Door Kickers o M.E.A.T. VETERANS.