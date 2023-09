Cyberpunk 2077, l’aggiornamento 2.0 rende omaggio alla serie Egderunners

Attenzione , perché stiamo per dare una piccola anticipazione su Cyberpunk 2077 e una davvero grossa su Edgerunners. Se non volete averle, non leggete oltre.

CD Projekt Red ha deciso di rendere omaggio alla serie Netflix Edgerunners in Cyberpunk 2077 , probabilmente per il ruolo che ha avuto nell'opera di ripulitura della sua immagine pubblica, dopo il disastroso lancio del gioco. Il tributo è stato aggiunto con l' aggiornamento 2.0 ed è stato trovato da dei fan molto attenti.

Con dedica

Cyberpunk 2077 è stato aggiornato alla versione 2.0

Come saprete, alla fine di Edgerunners il protagonista David Martinez muore, seguendo il destino di quasi tutti gli altri membri della sua gang. Ora i loro nomi si possono trovare all'interno del Columbarium, posizionato nel distretto di Westbrook a North Oak.

La dedica ai caduti sembra essere stata scritta da Lucy, una delle protagoniste della serie (chi l'ha vista capirà subito il riferimento alla Luna).

Osservando la nicchia del Columbarium si trovano quattro voci, dedicate a David Martinez, Gloria Martinez (la madre di David) e al resto della gang (divisa in due voci), Rebecca inclusa.

Un altro giocatore ha scoperto anche una dedica a Kiwi, in cui si può leggere: "Mi hai insegnato a non fidarmi di nessuno." Anche in questo caso, chi ha visto la serie capirà subito il perché del messaggio.

Che aggiungere... Chissà se in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ci saranno altre dediche a Edgerunners. Non manca molto per scoprirlo (uscirà il 26 settembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S).