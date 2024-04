Steam ha aggiornato la sua politica di rimborsi per i titoli acquistati prima della data di lancio

La nuova regola

Steam ha aggiornato le sue politiche per i rimborsi

Nel paragrafo: "Rimborso sui titoli acquistati prima della data di rilascio" delle linee guida ufficiali di Steam, ora si può leggere: "Solitamente, quando acquisti un titolo su Steam prima della data di rilascio, verrà applicato il limite di due ore di gioco per i rimborsi, ma il periodo di 14 giorni per i rimborsi non inizierà prima della data di rilascio." Quindi il limite di due ore rimane, ma inizia ad accumularsi non appena si ha accesso al gioco, come spiegato poi: "Ad esempio, se acquisti un gioco in accesso anticipato o in accesso avanzato, qualsiasi tempo di gioco verrà conteggiato nel limite di rimborso di due ore. Se preacquisti un titolo che non è giocabile prima della data di rilascio, puoi richiedere un rimborso in qualsiasi momento prima dell'uscita di quel titolo e il periodo di rimborso standard di 14 giorni/due ore verrà applicato a partire dalla data di rilascio del gioco."

Facciamo un esempio: la data d'uscita del gioco X è il 25 aprile, ma acquistando l'edizione Deluxe si ottiengono due giorni di acesso anticipato, quindi si può iniziare a giocarci dal 23 aprile. Prima il tempo di gioco utile per il rimborso sarebbe stato conteggiato comunque dal 25 aprile, la data d'uscita effettiva, mentre ora dal 23 aprile, la data in cui l'accesso al gioco diventa disponibile. I 14 giorni per il rimborso, invece, partono comunque dal 25 aprile. Quindi, nel caso, si hanno 16 giorni dal momento dello sblocco del gioco per chiederlo.