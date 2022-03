Steam: top 20 dei giochi più popolari a febbraio 2022, non mancano Elden Ring e Dying Light 2

Valve ha pubblicato l'elenco dei giochi più popolari su Steam nel mese di febbraio 2022. Come da tradizione si tratta di una lista che tiene in considerazione solo i giochi usciti nel mese preso in esame e sulla base dei ricavi generati e non delle unità acquistate. Nel caso dei free-to-play invece conta il numero di giocatori unici acquisti dopo il lancio. Inoltre, tenete presente che i giochi riportati di seguito sono in ordine casuale.

Top 20 dei giochi più popolari di febbraio 2022

Elden Ring

Home Behind 2

Model Builder

Grid Legends

Treasure of Nadia

Orc Massage

Total War: Warhammer 3

The King of Fighters XV

OlliOlli World

Martha is Dead

Monark

Lost Ark

Tiny Combat Arena

Life is Strange Remastered

Infernax

Nebulous: Fleet Command

Diplomacy is Not an Option

Dying Light 2: Stay Human

Longvinter

Final Fantasy VI

Top Free-To-Play febbraio 2022

Lost Ark

FPS Game: Dev Test

SCP: Nine-Tailed Fox

Deduction

Zombie Carnage 2

I DLC più popolari di febbraio 2022

theHunter: Call of the Wild - Modern Rifle Pack

Space Engineers - Warfare 2

Crusader Kings 3: Royal Court

Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Y7 Pass

Elden Ring, un'immagine promozionale

Di certo non stupisce vedere tra i titoli più popolari di Steam a febbraio 2022 Elden Ring, Lost Ark e Dying Light 2, ovvero alcuni dei giochi più attesi del mese se non di tutto il 2022. Non mancano poi le riedizioni di Final Fantasy 6 della raccolta Pixel Remastered e Life is Strange Remastered.

Troviamo anche produzioni minori, ma di grandissimo valore, come Martha is Dead (qui la nostra recensione), Monark e OlliOlli World, così come ad alcuni giochi con contenuti di natura sessuale per adulti che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio in un mese affollato di uscite come febbraio.