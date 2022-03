Starfield farà impazzire i giocatori, assicura il lead designer Emil Pagliarulo

Starfield farà impazzire i giocatori: parole di Emil Pagliarulo, lead designer del titolo Bethesda in uscita su Xbox Series X|S e PC il prossimo 11 novembre, pronunciate nell'ambito di una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale del publisher.

"Durante la fase di pre-produzione avevamo il divertentissimo (e difficilissimo) compito di creare da zero le basi di un universo narrativo tutto nuovo, la nostra prima proprietà intellettuale originale in oltre 20 anni di attività", ha raccontato Pagliarulo riferendosi ai momenti iniziali dello sviluppo. "Quali sono le ambientazioni principali? Chi sono i personaggi principali? E, soprattutto, che ruolo ricoprono nella trama?"

Sebbene qualcuno parli di una data di uscita rimandata per Starfield, le parole del lead designer fanno pensare a una produzione sostanzialmente completa, che si trova in questo momento nella pur lunga e impegnativa fase di testing e rifinitura.

"È stato emozionante assistere al processo che ha portato Starfield, a poco a poco, a diventare il meraviglioso gioco che è, considerando anche quanto è stato creato da zero. C'è una fase, nello sviluppo di un gioco, in cui tutto sembra un'accozzaglia senza senso, specialmente all'inizio, perché... Indovina un po'? È proprio così che funziona lo sviluppo di un gioco!"

"Poi però si arriva a un punto in cui i sistemi cominciano a funzionare davvero e tutto sembra consolidarsi in un amalgama ben definito e la visione che ti guidava quando hai iniziato questo folle viaggio comincia a concretizzarsi. Quando questo si è verificato con Starfield, ho pensato: "Oh. Oh, wow. Sì... È... è qualcosa di davvero speciale. I giocatori impazziranno". Ora dobbiamo solo finirlo!"