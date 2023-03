SteamWorld, gli autori sono dispiaciuti per la chiusura dell'eShop di Nintendo 3DS

Brjann Sigurgeirsson, il creatore della serie SteamWorld nonché fondatore dello studio di sviluppo Thunderflu Group, ha dichiarato di essere dispiaciuto per la chiusura dell'eShop di Nintendo 3DS, con la perdita irreversibile di molti giochi, incluso il suo SteamWorld: Tower Defense.

Sigurgeirsson ha toccato l'argomento nell'ultimo episodio del podcast di Kit & Krysta, che i più ricorderanno per aver tenuto per anni una video rubrica ufficiale di Nintendo.

L'eShop di Nintendo 3DS è stato chiuso definitivamente, insieme a quello di Wii U, colpendo decine di giochi. I possessori della console possono comunque continuare a scaricare i loro acquisti, ma è impossibile comprarne di nuovi. Il risultato è la perdita di decine di titoli, inclusi alcuni esclusivi della console. Tra questi c'è proprio SteamWorld: Tower Defense di Thunderful Group, che non esiste su nessun'altra piattaforma.

Sigurgeirsson: "Dovremmo prendere il gioco e convertirlo, tipo farne una versione Nintendo Switch o qualcosa di simile... Sfortunatamente non abbiamo tempo di fare una versione Switch di Tower Defense e la cosa mi fa abbastanza arrabbiare perché è lo trasformerà in un gioco scaricato da poche persone negli ultimi tempi a uno che nessuno potrà scaricare."

Insomma, se avete titoli come SteamWorld: Tower Defense sul vostro Nintendo 3DS o Nintendo DSi, cercate di mantenerli. Certo, spetterebbe agli editori e ai produttori hardware l'onere di conservare i videogiochi, ma si tratta di un'operazione che non garantisce alcune ritorno economico, quindi è difficile che si attuino politiche di alto livello in tal senso. L'unica possibilità è nel lavoro di enti terzi o di appassionati con le giuste disponibilità economiche. Altrimenti c'è sempre il mondo dell'emulazione che potrebbe metterci una pezza.