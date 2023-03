Resident Evil 4: Ashley Graham trasformata in topina è diventata un meme

Dopo il lancio del remake di Resident Evil 4 è nato in rete uno strano meme che vede Ashley Graham ridisegnata come una topina. A far partire la tendenza è stata l'utente Twitter @Agrimmora, che ha creato il design poi assunto praticamente da tutti gli altri a riferimento. Nella sua vignetta vediamo Ashley sotto forma di topina dietro a Leon che va alla ricerca di formaggio.

@Agrimmora di suo ha dichiarato di essersi ispirata a un altro disegno, in cui Ashley aveva le orecchie molto grandi, per realizzare il suo. Comunque sia, la topina Ashley ha ottenuto un riscontro enorme, tanto da aver generato decine di emuli, di cui potete vedere alcuni esempi qui di seguito.

Il meme potrebbe essere nato anche dalla discussione nata prima del lancio del remake sulla rimozione delle orecchie di Ashley nella nuova versione del gioco.

Questa non è certo la prima volta che un personaggio viene modificato dalla rete diventando un meme. Diversi i casi celebri anche nel mondo dei videogiochi, come il fenomeno Bowsette. In questo caso però il design di Ashley è decisamente più tenero che sexy.

Per il resto vi ricordiamo che Resident Evil 4 è disponibile per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.