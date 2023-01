SteamWorld Build: il trailer di annuncio svela il nuovo gioco e ci mostra il gameplay

Durante l'evento SteamWorld Telegraph: Special Broadcast, Thunderful e lo studio di sviluppo The Station hanno annunciato un nuovo capitolo dell'amato franchise: SteamWorld Build, precedentemente noto con il nome in codice Coffee. Si tratta di un city builder nel quale gestiamo una città mineraria. SteamWorld Build sarò pubblicato su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch nel 2023, in una data per ora non precisata.

La descrizione ufficiale recita: "In SteamWorld Build, sei l'architetto di una città mineraria di SteamWorld. Costruite case per i vostri cittadini steambot, date loro da mangiare e fornitegli un po' di intrattenimento da vecchio West. Potrete anche avventurarvi nella miniera abbandonata che si trova sotto la vostra città, che si dice sia piena di tecnologia antica che contiene la chiave per sfuggire a un pericolo imminente. Utilizzate le risorse naturali in superficie e gli abbondanti minerali sepolti nella miniera per espandere la vostra città. Spingi più persone a unirsi alla ricerca per scavare più a fondo, portare alla luce ricchezze inesplorate e infine aiutarli a lasciare il pianeta!"

Gli autori hanno spiegato che SteamWorld Build è stato sviluppato contemporaneamente su PC e console, per assicurarsi che il design, l'UX e l'UI del gioco funzionino altrettanto bene con un controller in mano, così come con mouse e tastiera. Il gioco presenta "un'interfaccia facile da usare" e "meccaniche progettate per soddisfare sia i giocatori esperti che i neofiti del genere city builder". Vi saranno tre livelli di difficoltà tra i quali scegliere per soddisfare tutti i tipi di giocatori. Qui sotto potete invece vedere il trailer ufficiale.

Il direttore di SteamWorld Universe e del franchise, Brjánn Sigurgeirsson, ha annunciato che ulteriori notizie su tutto ciò che riguarda SteamWorld saranno condivise più avanti nel corso dell'anno. Avendo lavorato alla serie SteamWorld fin dall'inizio, Brjánn collaborerà con tutti gli studi Thunderful che sviluppano titoli SteamWorld, "assicurando qualità e coerenza in tutti i giochi man mano che la serie si espande nei prossimi anni."

"Quando The Station è entrata a far parte di Thunderful nel 2020 e ci ha detto di voler realizzare un city builder, abbiamo pensato che fosse una grande opportunità per SteamWorld e Thunderful di muoversi in un altro nuovo genere", ha dichiarato Brjánn Sigurgeirsson. "Sanno cosa significa lavorare su grandi IP grazie alla loro esperienza di sviluppo per LittleBigPlanet, compresi i crossover con God of War, Dark Souls e molti altri. Dopo aver speso molte ore a farsi risucchiare dall'incredibile loop di gameplay che hanno creato tra la costruzione di città in superficie e l'estrazione mineraria sottoterra, posso dirvi che sono davvero orgoglioso di ciò che sono riusciti a fare all'interno dell'universo di SteamWorld."

"Avere l'opportunità di lavorare su un franchise pluripremiato e amato dai fan è stato un vero onore per noi", ha dichiarato Adam Vassee, produttore di The Station. "Ci siamo impegnati a fondo per garantire che il gioco mantenesse il carattere affascinante delle versioni precedenti, ma siamo anche fortunati perché la serie di SteamWorld si basa sulla sperimentazione di cose nuove. Questo ci ha permesso di dare un tocco personale a SteamWorld e al genere dei costruttori di città, creando un sistema intuitivo in stile Anno e Dungeon Keeper che pensiamo non abbia eguali".

Vi lasciamo infine al nostro provato di SteamWorld Build.