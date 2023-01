Forspoken sarebbe irriconoscibile rispetto al progetto di partenza

Stando all'insider Alex Donaldson, Forspoken sarebbe un titolo irriconoscibile rispetto a quello che era stato inizialmente presentato a Square Enix. Modificare i giochi durante lo sviluppo non è una pratica rara, ma in questo caso si parla di uno di quei casi estremi in cui il gioco ha faticato a trovare una sua identità nel corso degli anni. Una delle cause principali della deriva del gioco sarebbe l'addio di Hajime Tabata da Luminous Productions, avvenuta nove mesi dopo la fondazione dello studio, nel 2018.

Donaldson, che possiede e gestisce RPG Site, ha saputo da diverse fonti, considerate attendibili, che Forspoken è stato cambiato più volte durante la lavorazione, come ha spiegato in un tweet: "Delle persone mi hanno detto che il progetto iniziale è irriconoscibile nel prodotto attuale. Ciò succede a molti gioco a metà sviluppo, ma Forspoken sembra essere un caso davvero estremo, dove è stato davvero torchiato in termini di modifiche e trasformazioni."

In un tweet successivo Donaldon ha detto che molte delle critiche ricevute da Forspoken sembrano essere sintomatiche di questi cambiamenti continui nella direzione del gioco, del resto ben visibili nello stesso e in alcune troncature evidenti.

