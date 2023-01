PS Plus, l'annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di febbraio 2023 è in arrivo, ma quando?

Ci troviamo nei pressi della fine di gennaio 2023 ed è lecito iniziare a chiedersi quando verranno annunciati i giochi gratis PS4 e PS5 di febbraio 2023 di PlayStation Plus, ma questo è uni dei casi in cui la risposta non è sicurissima e potrebbe comunque trarre in inganno.

Siamo soliti pensare che l'annuncio dei giochi PlayStation Plus avvenga nell'ultimo mercoledì del mese, cosa che farebbe pensare che quello sui giochi di febbraio 2023 sia previsto per questo mercoledì, 25 gennaio 2023. Tuttavia, la situazione è particolare: il martedì successivo, infatti, si trova ancora all'interno del mese di gennaio e dunque non può rappresentare il giorno in cui tali titoli verranno messi a disposizione.

I giochi gratis di febbraio 2023 di PlayStation Plus dovrebbero infatti essere messi a disposizione martedì 7 febbraio 2023, troppo distante da questa settimana per pensare a un annuncio in arrivo dopodomani. La regola non scritta sugli annunci dei giochi PlayStation Plus, in effetti, non riguarda propriamente l'ultimo mercoledì del mese quanto piuttosto il mercoledì precedente al martedì in cui vengono messi a disposizione i giochi, o almeno questa è la regola più frequentemente riscontrabile.

Questo farebbe pensare che l'annuncio dei giochi di febbraio 2023 sia dunque previsto per mercoledì 1 febbraio 2023, dunque non questa settimana ma la prossima. In ogni caso, terremo d'occhio eventuali evoluzioni anche nei prossimi giorni, anche perché qualche leak è probabile che emerga in anticipo. Ricordiamo intanto i giochi PS Plus di gennaio 2023 ancora disponibili per gli abbonati, ovvero Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5 e PS4, Fallout 76 per PS4 e Axiom Verge 2 per PS5 e PS4.