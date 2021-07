Storyteller nuovo trailer per Steam e Nintendo Switch dall'Annapurna Interactive Showcase

Durante l'Annapurna Interactive Showcase è stato mostrato un nuovo trailer di Storyteller per Steam e Nintendo Switch. Il publisher ha detto anche che il gioco arriverà "presto" su queste piattaforme.

Storyteller è un particolare gioco indipendente creato da Daniel Benmergui, che prosegue nella sperimentazione basata sulla narrazione interattiva partita con I Wish I Were the Moon e Today I Die.

Storyteller compie un passo avanti in termini di interazione e integrazione tra narrativa e gioco, mettendo nelle mani del giocatore i mezzi per costruire una storia, strutturata come una sorta di striscia a fumetti, ponendo scenari, personaggi e attanti in posizione e in determinati rapporti gli uni con gli altri in modo da creare una storia.

Tre personaggi si trovano dunque a vestire diversi ruoli e agire di conseguenza in base al contesto, muovendoli all'interno delle varie "vignette" in modo da cambiare il loro ruolo e le loro azioni e conseguentemente cambiando il futuro della storia.

Come è possibile vedere dal trailer, lo stile grafico sembra molto semplicistico, ma la possibilità di creare liberamente le proprie storie dovrebbe garantire grande libertà e rigiocabilità. In questo caso, infatti, sarà il giocatore l'autore del libro interattivo racchiuso nel gioco. Si potranno costruire storie d'amore, di tradimento e persino di vendetta.

Si tratta di un concept molto interessante, che non vediamo l'ora di esplorare.