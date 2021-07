Skin Deep, gameplay trailer per PC dall'Annapurna Interactive Showcase

Skin Deep si è presentato durante l'Annapurna Interactive Showcase con un nuovo gameplay trailer preso di peso dalla versione PC del gioco di Blendo Games.

Skin Deep uno sparatutto in prima persona nel quale bisogna passeggiare attraverso una vasta astronave non lineare e sgattaiolare, sovvertire e sabotare tutto per sopravvivere. Si tratta di una sorta di sandbox stellare nel quale si sarà in minoranza, senza armi e senza scarpe.

Similmente a tutti gli altri giochi che il publisher ha mostrato oggi, anche Skin Deep mostra una forte personalità e un filo di follia. Si parte dallo stile, molto essenziale e pulito, ma dai colori decisi, fino ad arrivare al sottile senso dell'umorismo che, grazie ad una voce robotica in sottofondo, potrebbe ricordare quello di Portal.

Il gioco, poi, sembra un mix tra uno sparatutto e Among Us, con i suoi strani compiti da portare a termine. Come per esempio lavarsi, visto che si rischia di lasciare una scia di odore che i Pirati spaziali potranno annusare giungendo sulle nostre tracce.

Non mancheranno armi folli e un certo gusto per il gore.