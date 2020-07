Street Power Football: data di lancio per PS4, Switch, PC e Xbox One

SFL Interactive e Maximum Games hanno annunciato la data di lancio per PS4, Switch, PC e Xbox One di Street Power Football. Questo gioco di calcio arcade, che sembra essere pesantemente ispirato a FIFA Street, arriverà nei negozi il 25 agosto 2020.

I preordini retail per Street Power Football sono ora disponibili presso i rivenditori abituali, mentre per la versione digital bisognerà attendere il 13 luglio. In Street Power Football l'obiettivo è quello di impadronirsi della strada e scatenare il proprio stile in Street Power Football. Tutto ciò di cui avrete bisogno è una palla e della capacità di domarla attraverso trucchi folli, mosse di abilità e soprattutto l'aiuto di alcune delle leggende del calcio di strada più famose di sempre.

Street Power Football dispone di un roster incredibile di ambasciatori di freestyle a livello globale, Panna e Street Soccer tra cui Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, JaviFreestyle, Raquel Benetti, Daniel GotHits, Yoanna Dallier e molti altri.

Street Power Football dispone di sei modalità di gioco distinte, tonnellate di opzioni per personalizzare la squadra a piacimento, ambientazioni e ambasciatori da tutto il mondo, una musica a tema, e molto altro.

Cosa ve ne pare?

Street Power Football sarà disponibile dal 25 agosto in digitale e presso i rivenditori i rivenditori autorizzati per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.