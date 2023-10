Super Mario Bros. Wonder primo nella classifica UK, ha scavalcato Marvel's Spider-Man 2

In attesa della tradizionale classifica di vendite settimanale del mercato retail del Regno Unito, Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha svelato in anticipo che al primo posto c'è Super Mario Bros. Wonder, che è riuscito a sorpassare Marvel's Spider-Man 2.

Si è praticamente ribaltata la situazione al vertice della settimana scorsa, quando era l'esclusiva PS5 di Insomniac Games a svettare in cima alla top 10 britannica, mentre Super Mario Bros. Wonder si era "accontentato" di un secondo posto.

Dring segnala inoltre che le vendite di entrambi i giochi sono calate sensibilmente su base settimanale. Per la precisione Marvel's Spider-Man 2 ha registrato un -69% di copie fisiche vendute, mentre per Super Mario Wonder parliamo di un -55%, segno che in probabilmente la differenza in termini di unità acquistate tra i due giochi non è particolarmente grande. Il calo registrato per entrambi in ogni caso è fisiologico e assolutamente normale, specialmente quando parliamo di due esclusive molto attese e realizzate da studi con un'ottima reputazione, con tanti giocatori dunque ben disposti ad acquistarle nella settimana di lancio a scatola chiusa.