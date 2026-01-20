0

Superliminal è un titolo tutto da scoprire: su Instant Gaming è scontatissimo con un'offerta extra large

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una super promo su Superliminal, la cui versione PC viene messa in offerta con un maxi sconto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/01/2026
Superliminal
Superliminal
Superliminal
Video Immagini

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi promo su Superliminal, titolo indie del 2019 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 77% per un costo totale e finale d'acquisto di 5,58€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicato cliccando sul banner qui giù: Superliminal è un videogioco puzzle surreale sviluppato da Pillow Castle Games e pubblicato per la prima volta nel 2019, che si distingue per un'idea di gameplay tanto semplice quanto geniale. Giocato in prima persona, il titolo ruota attorno all'uso di illusioni ottiche e della prospettiva forzata, trasformando la percezione visiva del giocatore nel vero strumento per risolvere gli enigmi.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il giocatore interpreta un partecipante a un programma di terapia onirica presso il Pierce Institute, basato sulla tecnologia sperimentale SomnaSculpt. Durante il trattamento, però, qualcosa va storto e il protagonista rimane intrappolato in un ciclo di sogni dentro altri sogni, guidato dalla voce del misterioso Dr. Glenn Pierce.

Superliminal 4

I livelli sono composti da stanze piene di enigmi ambientali. Il cuore del gameplay è la possibilità di raccogliere oggetti e modificarne la dimensione in base alla distanza e all'angolazione con cui vengono osservati. Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questo titolo indie, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Superliminal è un titolo tutto da scoprire: su Instant Gaming è scontatissimo con un'offerta extra large