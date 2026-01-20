Superliminal è un titolo tutto da scoprire: su Instant Gaming è scontatissimo con un'offerta extra large

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi promo su Superliminal, titolo indie del 2019 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 77% per un costo totale e finale d'acquisto di 5,58€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicato cliccando sul banner qui giù: Superliminal è un videogioco puzzle surreale sviluppato da Pillow Castle Games e pubblicato per la prima volta nel 2019, che si distingue per un'idea di gameplay tanto semplice quanto geniale. Giocato in prima persona, il titolo ruota attorno all'uso di illusioni ottiche e della prospettiva forzata, trasformando la percezione visiva del giocatore nel vero strumento per risolvere gli enigmi.