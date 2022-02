Syberia: The World Before: le nuove immagini mostrano la città di Vaghen

Kate Walker a Vaghen

Vediamo queste nuove immagini di Syberia: The World Before, pubblicate dall'editore Microids per mostrare dei nuovi luoghi visitabili nel gioco. Più precisamente viene illustrata la città di Vaghen nel 2005, quando viene visitata da Kate Walker. La protagonista è alla ricerca di una certa persona che le somiglia tantissimo. Peccato che è vissuta quasi settant'anni prima di lei. Vediamo le immagini raccolte in una pratica galleria:

Come potete osservare, lo stile del compianto Benoit Sokal è marcatissimo. L'artista sembra essere riuscito a creare un luogo da sogno, pieno di dettagli interessanti.

Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell'Ombra Bruna incombe sull'Europa all'alba della Seconda Guerra Mondiale.

Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

