Syberia: The World Before: l'avventura si apre con una dedica a Benoît Sokal

Come era lecito attendersi, all'inizio dell'avventura Syberia: The World Before è stata aggiunta una dedica a Benoît Sokal, autore della serie e del gioco, scomparso prematuramente nel corso del 2021. Si tratta di un breve testo commemorativo, che però farà piacere vedere agli appassionati della sua opera.

Si tratta anche di un modo per ricordare l'autore, legandolo inevitabilmente alla sua ultima opera, pubblicata postuma. Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Syberia: The World Before di recente pubblicazione, in cui abbiamo scritto:

Le poco più di due ore che abbiamo passato in compagnia di Syberia: The World Before ci hanno messo addosso una forte malinconia, come se ci trovassimo di fronte a un testamento involontario, e per questo prematuro. Il gioco ci è sembrato migliore di Syberia 3 sotto tutti i punti di vista, ma è presto per dare giudizi definitivi in tal senso, visto che dobbiamo ancora vivere la gran parte dell'ultima avventura di Kate Walker. In generale, ci è sembrato essere uno splendido lascito di Benoit Sokal, l'inevitabile summa di tutta la sua arte, nel senso che è davvero difficile leggerlo in modo diverso, essendo un'opera pubblicata postuma, a brevissima distanza dal decesso.