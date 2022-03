Syberia: The World Before: trailer di lancio disponibile, intera serie in offerta

L'editore francese Microids ha pubblicato il trailer di lancio di Syberia: The World Before, che contiene delle nuove sequenze di gioco e mostra le fasi avanzate della nuova avventura di Kate Walker, l'ultima scritta dal compianto Benoit Sokal. Contestualmente, l'intera serie è stata messa in offerta ed è acquistabile nei negozi digitali con uno sconto del 90%, che consente di portarsi a casa tre giochi completi per 7,40€.

Si tratta di un'ottima occasione nel caso si voglia conoscere questo piccolo gioiello videoludico, ma non si voglia spendere il prezzo completo per farlo. Come già detto, il trailer in sé mostra alcuni dettagli inediti, con sequenze legate ai drammatici avvenimenti raccontati nel corso dell'avventura, tra il presente di Kate Walker e il passato di un'Europa fittizia ma fin troppo simile a quella reale.

Se volete più informazioni, vi rimandiamo al nostro provato di Syberia: The World Before, in attesa della recensione. Per il resto vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 18 marzo 2022 per PC, Xbox One e PS4, giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S.