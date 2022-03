Distant Worlds 2: il trailer di lancio annuncia l'uscita di questo imponente strategico 4X

Matrix Games ha pubblicato il trailer di lancio di Distant Worlds 2, un imponente strategico 4X dedicato agli ultra appassionati del genere. Il filmato in sé non mostra molto del gioco e si limita a presentarne in qualche modo lo scenario, ma non è certamente questo un titolo che si possa risolvere in un breve video di un minuto.

In linea generale, aspettatevi un'esperienza totalizzante, in cui le scelte del giocatore contano davvero. Distant Worlds 2 è disponibile da oggi per PC.

Se volete saperne di più in attesa della recensione, leggete il nostro provato di Distant Worlds 2, in cui abbiamo scritto:

Distant Worlds 2 ci ha stupiti per la quantità di sistemi di gioco che è capace di integrare insieme, apparentemente con grande successo (vedremo nella versione finale). Certo, questo lo rende un titolo complessissimo, anche per gli standard degli strategici, ma dopo che lo si è padroneggiato (o quantomeno iniziato a capire) sembra rivelarsi comunque appagante e in grado di dare al giocatore quel controllo totale della partita che manca in moltissimi altri concorrenti. Sicuramente da tenere d'occhio.