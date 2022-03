GeForce Now: arriva un nuovo abbonamento, aggiunti nuovi giochi

Nvidia ha annunciato un nuovo abbonamento a GeForce Now, per consentire di usufruire del servizio RTX 3080, controllando meglio le spese. Di base spendendo 19,99€ al mese si potrà accedere allo streaming di maggiore qualità, con le prestazioni migliori. Questo tipo di abbonamento va rinnovato ogni mese, quindi è più facile da disdire in qualsiasi momento anche se, su base annuale, è più costoso di spendere 99,99€ per sei mesi di servizio.

Tra le caratteristiche di GeForce Now, spiccano lo streaming a 120 fotogrammi al secondo su PC e Mac, la latenza ultra-bassa che compete con le esperienze della console locale e sessioni di gioco di otto ore e RTX ON nei giochi supportati. Potranno anche ottenere un mese gratis con un abbonamento RTX 3080 di 6 mesi, in streaming su tutti i dispositivi per 99,99 dollari.

Leggiamo anche quali giochi sono stati appena aggiunti al servizio: