Epic Games Store: gioco gratis PC del 10 marzo 2022 disponibile, link per il download

Come ogni settimana, è disponibile il nuovo gioco gratis PC dell'Epic Games Store. Oggi, 10 marzo 2022, possiamo reclamare a costo zero il seguente videogame: Cities: Skylines. Vediamo il link download, i requisiti e tutti i dettagli.

Prima di tutto, ecco il link all'Epic Games Store. Potete anche reclamare la vostra copia di Cities: Skylines tramite il launcher dell'Epic Games Store.

Un panorama di Cities Skylines

Cities Skylines è un city builder "moderno". Dovremo gestire elementi essenziali come il livello di educazione, l'accesso all'acqua, all'elettricità, fornire servizi come la polizia, i vigili del fuoco, assistenza medica e molto altro, senza dimenticare l'economia della città. C'è il ciclo notte/giorno, la possibilità di cambiare la conformazione del terreno e soprattutto non manca il supporto alle mod. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

Vediamo ora i requisiti minimi di Cities Skylines:

Sistema operativo: Windows 7 64 Bit | Windows 8.1 64 Bit | Windows 10 Home 64 Bit

Processore: Intel Core I7 930 | AMD FX 6350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTS 450 (1 GB) | AMD R7 250 (2 GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake)

DirectX: Versione 9.0c

Rete: Connessione Internet a banda larga

Spazio di archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

Vediamo infine i requisiti consigliati di Cities Skylines:

Sistema operativo: Windows 10 Home 64 bit

Processore: Intel Core I7 2700K | AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 580 (1.5 GB) | AMD Radeon RX 560 (4 GB)

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Spazio di archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis PC dell'Epic Games Store di oggi? Vi convince?

Contestualmente è stato annunciato anche il gioco gratis della prossima settimana.