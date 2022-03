Epic Games Store: gioco gratis del 17 marzo 2022 annunciato ufficialmente

Come ogni giovedì dall'apertura del negozio a questa parte, insieme allo sblocco del nuovo gioco gratis, Epic Games Store ha annunciato anche quello della prossima settimana. Quindi, a partire dal 17 marzo 2022, si potrà riscattare e giocare a In Sound Mind.

In Sound Mind è un horror in prima persona molto recente, che racconta la storia di uno psichiatra che deve ricostruire alcuni eventi attraverso le registrazioni dei suoi pazienti, così da capire perché si ritrova in un mondo surreale e perché c'è qualcuno che vuole ucciderlo.

Pagina di In Sound Mind su Epic Games Store

In Sound Mind, un'immagine del gioco

In Sound Mind è un horror psicologico fantastico in prima persona con enigmi frenetici, incredibili battaglie contro i boss e le musiche originali di The Living Tombstone. Esplora e combatti all'interno di una serie di ricordi inquietanti mentre ti addentri nei meccanismi interni dell'unico posto in cui trovare una via di fuga sembra impossibile: la tua mente.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di In Sound Mind.

