Ghostwire Tokyo: video gameplay da 18 minuti mostra combattimenti ed esplorazione

IGN USA ha condiviso un nuovo video gameplay da 18 minuti di Ghostwire Tokyo, il nuovo gioco in arrivo su PC e come esclusiva temporale console PS5. Potete vedere il filmato qui sopra.

Nel video possiamo vedere in azione il protagonista di Ghostwire Tokyo. Il giovane dispone di diverse capacità, legate a magie elementali con le quali può affrontare creature magiche e mitologiche all'interno di una Tokyo notturna. Il video ci permette di vedere anche che vi saranno capacità legate all'esplorazione e alla rilevazione dei nemici: in apertura, ad esempio, il personaggio evidenzia gli avversari per capire la loro posizione dalla distanza e decidere quindi come agire. Non mancheranno poi mosse furtive, come colpire un nemico alle spalle per infliggergli grossi danni.

Durante i combattimenti, i nemici potranno attaccarci sia da vicino che da lontano e dovremo preoccuparci di schivare e parare i colpi. Durante le missioni, non mancheranno sfide secondarie. Nel video possiamo ad esempio vedere che un ragazzino ci chiede di aiutarlo sconfiggendo un kappa, una creatura acquatica mitologica tipica della cultura giapponese. In questo caso, non si dovrà combattere, ma attirare il nemico mentre ci si nasconde per poi colpirlo alle spalle e ottenere il nostro premio. Possiamo anche vedere che avremo accesso a un arco e a delle frecce per combattere dalla lunga distanza, oltre ai poteri magici.

Diteci, cosa ne pensate di Ghostwire Tokyo? Vi interessa? Ieri è stato pubblicato anche un nuovo trailer durante lo State of Play.