Elden Ring per mobile appare su uno store cinese, ma è una mezza truffa

L'edizione mobile di Elden Ring è apparsa in uno store cinese, scatenando l'interesse generale. Peccato che si sia scoperto subito che era una mezza truffa e che l'applicazione nascondeva ben altro. Sostanzialmente si trattava di uno MMO di scarsa fattura, che voleva attirare i giocatori utilizzando le immagini del titolo di FromSoftware come specchietto per le allodole e replicandone il nome, traslato in "Eilon Ring".

Fortunatamente è stato fatto rimuovere molto velocemente. La speranza è che abbia ingannato meno videogiocatori possibili. Alcuni hanno anche notato altri dettagli interessanti. Ad esempio che tra le icone delle immagini ce n'erano di prese di peso da God of War, con Kratos ancora ben visibile.

Purtroppo è pratica molto comune nel mondo mobile vedere pubblicità che c'entrano poco o nulla con quello che poi è il gioco che si va a scaricare. In questo caso però siamo andati oltre, con un tentativo di sfruttare il fenomeno videoludico del momento per tirare il download dei più ingenui.

Fortunatamente è finito tutto per il meglio, ma l'invito è comunque quello di fare sempre attenzione sugli store mobile, perché operazioni simili sono più frequenti di quanto si possa credere.