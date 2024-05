System Shock è disponibile da oggi su console, trailer di lancio

Plaion e Nightdive annunciano l'uscita di System Shock su console, fissata per oggi, 21 maggio 2024, come ci ricorda anche il trailer di lancio ufficiale visibile qui sotto per questo grande classico videoludico che torna in versione rielaborata.

Il pluripremiato remake di System Shock, basato sull'iconico action fantascientifico del 1994, è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Si tratta di una ricostruzione tecnicamente moderna ma anche straordinariamente fedele del classico gioco fantascientifico di Looking Glass, considerato un po' l'iniziatore degli "immersive sim".

Il remake è stato realizzato dagli specialisti di Nightdive Studios ed è un altro adattamento di grande successo da parte del team, che ancora una volta si distingue per un equilibrato mix tra spinte moderniste e assoluta fedeltà al classico originale, cosa non facile da raggiungere con questo bilanciamento.