Android: nuove funzionalità renderanno gli smartphone inutilizzabili per i ladri

Gli smartphone sono ormai diventati un oggetto d'utilità necessario per tutti i giorni, grazie soprattutto alle molte funzioni disponibili. Tuttavia, la loro crescente importanza e il vasto ammontare di dati che contengono li rendono obiettivi allettanti per i ladri. Per contrastare questo problema, Google sta introducendo una nuova suite di funzionalità avanzate per la protezione dai furti su dispositivi Android.

Infine, per evitare che un ladro possa modificare impostazioni cruciali del dispositivo, come disabilitare Trova il mio dispositivo o estendere il timeout dello schermo, Android ora richiede l'autenticazione tramite PIN, password o dati biometrici per effettuare tali cambiamenti, garantendo che solo il legittimo proprietario possa farlo.

Inoltre, la nuova funzione Spazio Privato consente di creare una sezione separata e nascosta nel telefono, protetta da un PIN distinto , dove è possibile memorizzare app e dati sensibili, come informazioni finanziarie o sanitarie. Questo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per le informazioni più delicate.

Google sta rafforzando la sicurezza dei dispositivi Android con una serie di nuove funzionalità progettate per prevenire il furto e proteggere i dati sensibili degli utenti. Tra queste novità spicca l'aggiornamento alla protezione dal ripristino di fabbrica . Tradizionalmente, i ladri puntano a resettare rapidamente un dispositivo rubato per poterlo rivendere. Con l'aggiornamento di Android, se un ladro tenta di forzare un reset, non sarà in grado di configurare nuovamente il dispositivo senza conoscere le credenziali dell'account Google dell'utente, rendendo così il dispositivo inutilizzabile e meno appetibile per il mercato nero.

Protezione Automatica durante il furto

Il blocco automatico aiuterà il malcapitato ad agire velocemente.

Non sempre si riesce ad essere rapidi e veloci dopo un furto, e spesso gli utenti ne pagano lo scotto. Per questo motivo, Google ha sviluppato nuove funzionalità di protezione automatica che entrano in azione immediatamente durante un tentativo di furto. La funzione Theft Detection Lock utilizza l'intelligenza artificiale di Google per riconoscere movimenti sospetti che indicano un furto, come quando un telefono viene strappato dalle mani dell'utente e portato via rapidamente.

Se tali movimenti vengono rilevati, lo schermo del dispositivo si blocca automaticamente, impedendo ai ladri di accedere ai dati. Un'altra innovazione è il Blocco Dispositivo Offline, che protegge i dati anche quando il dispositivo non è connesso alla rete. Se un ladro tenta di disconnettere il telefono per un lungo periodo, il dispositivo si blocca automaticamente, rendendo inutili i tentativi di accesso non autorizzato.