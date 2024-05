Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, dietro le quinte della Stagione 2

Chiaramente l'entusiasmo è palpabile, così come le ambizioni di quella che si pone come la serie televisiva più costosa di sempre , basata su di una proprietà intellettuale di grandissimo fascino e richiamo .

Il video , che era passato un po' in sordina dopo la pubblicazione del trailer della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere , approfondisce i protagonisti e le situazioni che troveranno posto nei nuovi episodi dello show.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si mostra con un dietro le quinte dedicato alla Stagione 2 della serie Amazon, che come sappiamo sarà disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video a partire dal 29 agosto.

L'inizio, però, non è stato dei migliori

Non c'è dubbio che tutti gli occhi siano puntati sulla seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, anche sulla base delle promesse fatte dagli showrunner in merito alla qualità e al ritmo dei nuovi episodi in contrapposizione alle critiche ricevute dalla stagione d'esordio.

Ricorderete infatti che Amazon ha combattuto contro le recensioni negative della serie, nel tentativo appunto di legittimare i propri sforzi e l'ingente investimento anche e soprattutto agli occhi degli appassionati delle opere di Tolkien.

La Stagione 2 si metterà dunque alle spalle le polemiche e riuscirà a convincere tutti? Come detto, lo scopriremo a partire dal 29 agosto su Prime Video, quando saranno disponibili i nuovi episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.