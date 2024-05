Amazon Games apre il suo primo studio in Europa, a Bucharest

In base a quanto riferito da Christoph Hartmann, VP di Amazon Games, l'espansione a Bucharest sarebbe un "passo naturale nell'allargamento del nostro portfolio", anche se non ci sono ancora informazioni precise sui progetti che verranno lavorati all'interno dei nuovi uffici.

Gli uffici di Bucharest vanno dunque ad aggiungersi alla famiglia Amazon Games che ha già diverse basi ma praticamente tutte in Nord America: Montreal, San Diego, Orange County e Seattle sono infatti le altre divisioni videoludiche del colosso dell'e-commerce e dell'intrattenimento, ora lanciato anche in quello videoludico.

Il primo studio Amazon in Europa è a Bucharest

Il logo del nuovo team

A capo del nuovo team è stato posto Cristian Pana, che ha una notevole esperienza nella zona avendo già guidato in precedenza Ubisoft Bucharest e avendo lavorato a serie note come Far Cry e The Division.

Quest'ultimo ha riferito che Amazon Games sta "attivamente costruendo i progetti futuri secondo un programma entusiasmante", ma senza andare molto nello specifico sui nuovi titoli in lavorazione presso i vari team di Amazon.

Ricordiamo, peraltro, che Amazon Games aveva effettuato vari licenziamenti e chiusure nel 2023, dunque questa iniziativa rappresenta una novità in piacevole controtendenza rispetto alla contrazione vista finora, e si affianca ad altre iniziative simile nell'Europa dell'Est come la creazione del nuovo studio di Larian a Varsavia e del team Elsewhere Entertainment di Activision e Microsoft, in Polonia.